Geen excuses van ministerie voor ex-SGP-partijvoorzitter

Ex-SGP-partijvoorzitter Zevenbergen mocht vorige week zijn opwachting maken op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Excuses kreeg hij niet aangeboden.

Vanwege aanhoudend gedoe over een wachtgelduitkering moest SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen in november vorig jaar opstappen. Hij had die uitkering van zo’n 1450 euro per maand wel stop willen zetten, maar volgens deskundigen op het ministerie van Binnenlandse Zaken zou dat alleen kunnen als hij ook al het eerder ontvangen geld zou terugstorten.

Ruim een maand na zijn terugtreden bleek plotseling dat de wachtgelduitkering wél zonder terugbetaling stopgezet had kunnen worden. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff was daar achter gekomen na ophef over zijn wachtgelduitkering.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken voelde wel aan dat het steken had laten vallen ten opzichte van Zevenbergen. Daarom kreeg de ex-voorzitter een uitnodiging voor een gesprek met een aantal ambtenaren. Zouden er excuses komen? Afgelopen dinsdag was het gesprek.

Een woordvoerder van het departement wilde na afloop niets zeggen omdat het om „een individueel geval” gaat. Ook Zevenbergen was niet voor commentaar bereikbaar. Hij verwees naar burgemeester Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht, die enkele jaren geleden als waarnemend burgemeester van Alblasserdam betrokken was bij nadere afspraken over de wachtgelduitkering van Zevenbergen. Heijkoop vergezelde Zevenbergen naar het ministerie.

Heijkoop (CDA) vertelt dat er geen excuses zijn aangeboden. Ambtenaren hebben wel uitgesproken dat ze „betreuren dat deze situatie is ontstaan.” Verder hebben ambtenaren zich voorgenomen om geen verwarring meer te laten ontstaan over de wachtgeldregeling.

De vraag blijft: Had Zevenbergen niet af hoeven te treden als hij eerder had geweten dat hij zijn uitkering wél stop had kunnen zetten en dat ook daadwerkelijk had gedaan? Heijkoop durft die vraag niet rechtstreeks te beantwoorden: „Zevenbergen is een bovengemiddeld goede bestuurder. Hij had een goede reputatie als wethouder. Hij is naar mijn mening niet afgetreden om de feiten, maar om de beeldvorming over de feiten. Dat is soms de werkelijkheid in de politiek. Dat is zuur. Dat voelt voor Zevenbergen heel moeilijk.”

Heijkoop kan anderzijds begrijpen dat het hoofdbestuur van de SGP aanstuurde op het vertrek van Zevenbergen. „Voor het SGP-bestuur was dit ook een lastige kwestie die de partij geen goed deed.”