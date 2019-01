Geen excuses Rutte over raddraaiers

Premier Rutte is niet van plan excuses aan te bieden voor de uitspraak dat hij raddraaiers die rond de jaarwisseling hulpverleners belagen „het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou slaan.”

Rutte zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat hij zijn uitspraak vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie uit „emotie” deed. De opmerking was niet gepland en voorbereid. Rutte was begin dit jaar naar eigen zeggen „woedend” over het gedrag van de relschoppers. Tijdens de persconferentie voelde hij „de emotie weer opkomen”, en zo kwam hij tot zijn gewraakte uitspraken.

Excuses wil de premier niet aanbieden, maar hij beloofde wel dat hij „de rest van het jaar weer netjes zal praten.” Maar dat wil volgens de minister-president niet zeggen dat hij zijn mond zal houden als er in zijn ogen uitwassen plaatsvinden waarop kritiek mogelijk is. Rutte gaat door met de „norm stellen.” De premier zei er vrijdag overigens ook bij dat voor eigen rechter spelen echt niet kan.

Commentaar

Vrijdag en zaterdag kreeg Rutte al veel kritiek op zijn uitlatingen. CDA-leider Buma, die in het verleden al meer kritische opmerkingen over het taalgebruik van de premier maakte, zei: „Als premier van Nederland moet Rutte ervoor zorgen dat politie en hulpverleners worden beschermd en niet de suggestie wekken dat je er zelf op los kunt slaan.”

Ook vanuit de politie kreeg Rutte commentaar. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP stelde dat Rutte beter kan gaan werken aan een algeheel

verbod op consumentenvuurwerk.

SP-Kamerlid Kwint zoekt de oplossing ook in een andere richting dan de premier: „Bezuinig niet op de politie zoals Rutte deed”, twittert hij. „Sluit geen politiebureaus zoals Rutte deed. Dan wordt de kans ook wat kleiner dat je hoeft te doen zoals Rutte zegt te willen doen.”