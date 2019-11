Geen EU-akkoord belastingregels multinationals

De EU-landen zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een wettelijke verplichting voor multinationals om jaarlijks te rapporteren over hun winst en belastingen in elk land waar ze actief zijn. Het voorstel moet de transparantie over belastingafdrachten bevorderen en belastingontduiking wereldwijd tegengaan.

De onderhandelingen over het al uit 2016 daterende voorstel van de Europese Commissie lagen maanden stil door een blokkerende minderheid van lidstaten. Finland, dat momenteel het roterende EU- voorzitterschap heeft, zette het donderdag op de agenda in de hoop op een doorbraak. Het voorstel werd gesteund door grote landen als Frankrijk, Italië, Spanje maar ook Nederland, terwijl Duitsland zich onthield van stemming. Onder meer Luxemburg, Ierland en Malta houden de wet tegen.

De verplichte rapportage is bedoeld voor multinationals met een netto-omzet van meer dan 750 miljoen euro. Het moederbedrijf moet volgens het voorstel elk jaar een verslag publiceren, uitgesplitst per EU-land, over onder meer het aantal werknemers, winst of verlies voor belastingen en de betaalde winstbelastingen. Ook moeten ze dat doen per land dat op de zwarte EU-lijst van belastingparadijzen staat. Landen in de rest van de wereld mogen ze bundelen.

Volgens sommige lidstaten gaat het voorstel over fiscale wetgeving en moet die unaniem worden goedgekeurd.

De fractie van sociaaldemocraten in het Europees Parlement is „zwaar teleurgesteld” en noemt de gang van zaken „onaanvaardbaar voor het publiek.” De Groenen roepen de Duitse regering op haar positie te verhelderen.