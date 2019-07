Geen doorbraak INF-verdrag NAVO en Rusland

Rusland heeft geen enkele stap gezet richting de NAVO om het INF-verdrag tegen middellangeafstandsraketten in Europa te redden. „Er is geen doorbraak in zicht”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg na afloop van beraad tussen delegaties van de NAVO en Rusland in Brussel. „Er zijn geen tekenen” dat Rusland van zins is zijn nieuwe SSC-raketten te ontmantelen. Het verdrag loopt op 2 augustus af.

De SSC-raketten kunnen met een kernkop worden uitgerust en West-Europa bereiken. Stoltenberg zei dat de NAVO „zal antwoorden” op de aanhoudende Russische verdragsschending. „Ik ga niet in op de details maar dat zal op defensieve wijze zijn.” De plaatsing van nieuwe kernraketten in Europa is volgens hem niet aan de orde.

„De NAVO moet zich voorbereiden op een wereld zonder INF-verdrag”, herhaalde Stoltenberg. Vorige week werd de kwestie ook besproken door de ministers van Defensie van de NAVO.