Geen coulanceregeling voor oudere met verlopen rijbewijs

Er komt definitief geen gedoogconstructie voor mensen die al maanden wachten tot het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hun verlopen rijbewijs heeft verlengd.

Met een tijdelijke coulanceregeling, voorgesteld door D66 en CDA, wilde de Tweede Kamer vooral 75-plussers tegemoetkomen die afhankelijk zijn van hun auto en door de lange wachttijden zonder rijbewijs zitten. Zij zouden de weg op mogen met een verlopen rijbewijs, mits zij in bezit zijn van een geldige gezondheidsverklaring en een document van het CBR waarin staat dat een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd. Een minderheid van VVD, PVV, CU en PvdD stemde tegen.

Maar volgens minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is zo’n regeling riskant voor de verkeersveiligheid en bovendien ook lastig uitvoerbaar en fraudegevoelig. Mensen van wie het rijbewijs verloopt of is verlopen worden nu als eerste geholpen bij het CBR, schreef ze woensdag aan de Tweede Kamer.