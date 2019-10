Geen contact met opgepakte Nederlander in Caïro

Het is onbekend waar de Nederlander Pieter Bas Habes is, die vorige maand is opgepakt in de Egyptische hoofdstad Caïro omdat hij met zijn drone opnames zou hebben gemaakt. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer op vragen van het CDA.

Blok heeft vorige week in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de zaak van Habes wel aangekaart bij zijn Egyptische ambtgenoot. Maar tot „op dit moment zijn wij niet op de hoogte gesteld van zijn verblijfplaats”, aldus de minister. Hij blijft aandringen bij de Egyptische autoriteiten om de verblijfplaats van Habes bekend te maken.

Habes was bezig met een reis op de motor door Afrika. Na zijn arrestatie is hij op de Egyptische tv verschenen waarbij de presentator suggereerde dat Habes spioneerde. Ook werden enkele andere opgepakte buitenlanders in de uitzending getoond. De familie van Habes gaat uit van een groot misverstand.

Het is momenteel onrustig in Egypte. Er zijn veel demonstraties tegen president Abdel Fatah al-Sisi. Het regime, dat de mensenrechten op grote schaal schendt, pakte de afgelopen week al honderden mensen op.