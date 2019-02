Geen biologisch EU-keurmerk na rituele slacht

Vleesproducten van dieren die ritueel zonder verdoving zijn geslacht mogen het Europese keurmerk voor biologische landbouw niet dragen omdat met deze slachtmethode de hoogste normen voor dierenwelzijn niet worden nageleefd. Consumenten moeten er zeker van kunnen zijn dat dat bij producten met het biologisch EU-logo wel het geval is. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald.

Een Franse organisatie die opkomt voor dieren had een verbod gevraagd op de verkoop van halalbiefstuk met een biologisch keurmerk op het etiket. De instelling die certificaten uitdeelt wees dat af. Die weigering werd door een Franse rechtbank bevestigd, maar in hoger beroep werd advies gevraagd aan het EU-hof.

De rechters in Luxemburg wijzen op wetenschappelijke studies die aantonen dat bedwelming de techniek is die het dierenwelzijn bij het slachten het minst aantast. Rituele slachtingen zonder verdoving worden in de EU bij uitzondering toegestaan om te verzekeren dat de vrijheid van godsdienst wordt gerespecteerd, voegen zij eraan toe. Het lijden van het dier kan er niet tot een minimum mee worden beperkt, stellen zij vast.