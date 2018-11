Geen bijval voor VVD-plan over asiel

CDA, ChristenUnie en D66 staan afwijzend tegenover het voorstel van hun coalitiepartner VVD om een eind te maken aan de bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven. Dat gebeurde recent nog met de kinderen Lili en Howick.

„We moeten het niet bezoedelen met partijpolitiek”, laat CDA’er Madeleine van Toorenburg weten. De bevoegdheid moet volgens haar juist worden gekoesterd. Voor Maarten Groothuizen van D66 is het afschaffen „überhaupt geen optie zolang verruiming van het kinderpardon niet serieus op tafel ligt”. Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt het ook geen goed voorstel. Pas als de VVD wil praten over een „rechtvaardig en barmhartig asielbeleid en het kinderpardon” wil hij over de bevoegdheid praten.

De VVD wil de rol van de staatssecretaris in asielzaken beperken omdat de bevoegdheid te veel druk legt op de schouders van de bewindsman en willekeur in de hand kan werken. Bovendien zou de huidige procedure heel zorgvuldig zijn en biedt die ruimte voor maatwerk bij schrijnende gevallen.

VVD’er Malik Azmani komt met het voorstel deze week tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid. Zijn partijgenoot Mark Harbers is als staatssecretaris op dat departement belast met asiel. Hij kwam in september onder zware druk om de asielkinderen Lili en Howick niet terug te sturen naar Armenië. Hij besloot uiteindelijk zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om het tweetal te laten blijven.