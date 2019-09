Geen belasting over spaargeld tot 400.000

Over spaartegoeden tot zo’n 400.000 euro hoeft straks geen belasting meer te worden betaald. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van diverse media over de plannen van staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

Snel zal later vrijdag aankondigen dat het spaarbedrag waarover Nederlanders geen belasting betalen, flink omhoog gaat. Momenteel ligt de grens op 30.360 euro, 60.700 voor fiscale partners.

Grotere spaarders hoeven in de nieuwe regeling alleen belasting te bepalen over daadwerkelijk rendement, in plaats van het fictieve rendement dat de fiscus in het verleden hanteerde.

Tegelijkertijd worden „behendige” Nederlanders die met geleend geld beleggen, zwaarder belast. Zo hoopt het kabinet ook een deel van het geld dat ze mislopen door de regeling terug te verdienen. Hoe het plan precies uitpakt voor de schatkist, is nog onduidelijk.

Met het plan - dat overigens pas in 2021 of 2022 zal ingaan - hoopt het kabinet spaarders tegemoet te komen. Door de lage rente levert sparen voor Nederlanders zeer weinig op.