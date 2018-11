Geen begrip minister voor filmen ongeval

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur walgt van mensen die ongelukken en reanimaties filmen met hun mobiele camera.

„Dat totaal, maar dan ook totaal respectloze gedrag moeten we met elkaar niet tolereren”, zo stelde de bewindsvrouw donderdag tijdens de begrotingsbehandeling van haar ministerie in de Tweede Kamer. Ze snapt „werkelijk niet hoe het in iemand opkomt om met een telefoon een ongeluk te gaan filmen.” Volgens haar doen de omstanders er beter aan om waar mogelijk en nodig hulp te verlenen. Bijna alle woordvoerders spraken tijdens de begrotingsbehandeling hun afschuw uit over filmende ramptoeristen.

Wordt filmen ongeluk strafbaar?

Eerder deze week werd al bekend dat GroenLinks pleit voor een verbod op het filmen van ongelukken en reanimaties. CDA-Kamerlid Van Toorenburg werkt aan een initiatiefwetsvoorstel om het maken en verspreiden van beelden van slachtoffers te verbieden. In Duitsland in een vergelijkbaar verbod al van kracht.

„Waar is fatsoen bij filmende ramptoerist?”

Motoragent

De Haagse motoragent die vorige week in een blog zijn ongenoegen uitte omdat een groep mensen een reanimatie in een restaurant filmde, bracht donderdag een bezoekje aan premier Mark Rutte. Die was onder de indruk: „Stel je voor dat het een dierbare van jou is, hoe zou jij het vinden? Gerwin Ouwehand, politieagent uit Den Haag, had dit het liefst willen zeggen tijdens een reanimatie vorige week waar omstanders aan het filmen waren. Goed dat door zijn hartenkreet hier nu aandacht voor komt”, twitterde Rutte.