„Geen ANBI-status meer voor organisaties die homo’s genezen”

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat (kerkelijke) organisaties die homogenezingstherapieën voorstaan, hun ANBI-status afnemen.

Dat stelde de bewindsman dinsdag tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer. VVD-Kamerlid Lodders zwengelde de discussie aan. Afgelopen zaterdag stond in het AD een reportage over de manier waarop de evangelische gemeente De Deur en de reformatorische organisaties De Vluchtheuvel en De Schuilplaats omgaan met mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. De meeste Kamerleden staken hun verontwaardiging over de gang van zaken in de reportage niet onder stoelen of banken. Volgens PvdA-Kamerlid Nijboer verdienen deze organisaties niet de aanduiding „religieus.”

Vijlbrief zegde toe dat de Belastingdienst contact gaat opnemen met deze organisaties. En als blijkt dat de bevindingen overeenkomen met de artikelen in de media, dan zal Vijlbrief hen de ANBI-status afnemen. Wellicht is daar een wetswijziging noodzakelijk. Als de organisaties hun ANBI-status verliezen, betekent dat onder meer dat sympathisanten hun giften niet langer mogen aftrekken.

SGP-Kamerlid Stoffer probeerde Vijlbrief nog te bewegen om zijn actie uit stellen tot minister De Jonge van Volkgezondheid de Kamer een officiële reactie stuurt op een onderzoeksrapport naar homogenezingspraktijken. Maar de staatssecretaris wil daar niet op wachten.

