Geen 1,5 meter voor docent en leerling als het niet anders kan

Docenten en ander onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op de universiteit hoeven geen anderhalve meter afstand te houden als zij anders niet „op gepaste wijze” hun werk kunnen doen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook leerlingen en studenten mogen afwijken van de afstandsregel als zij anders geen les kunnen volgen. Op basisscholen hoefden kinderen al geen afstand te houden tot volwassenen.

Eerder gaven leraren in een peiling van vakbond Leraren in Actie (LIA) juist aan meer maatregelen te willen omdat het door volle klassen moeilijk is 1,5 meter afstand te bewaren. Zij pleitten vooral voor halve klassen.

In het voortgezet onderwijs geldt sinds ruim een maand een „dringend advies” om een mondkapje te dragen. In het beroepsonderwijs en op de universiteit geldt dit advies niet. Minister Van Engelshoven (Onderwijs) zei daar eerder geen reden voor te zien, omdat op die instellingen vaak meer ruimte is om afstand te houden dan op middelbare scholen. In het mbo, hbo en op de universiteit is vaak minder fysiek les dan op de middelbare school.