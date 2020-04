Gedoogcoalitie met PVV doet Verhagen nog altijd zeer

Dat het CDA in 2010 in een gedoogcoalitie met de PVV stapte, had absoluut niet de voorkeur van toenmalig fractievoorzitter Maxime Verhagen.

De combinatie bleef volgens hem echter als enige optie over, nadat de PvdA niet wilde meedoen in een vierpartijenkabinet met VVD, D66 en GroenLinks.

Verhagen zegt dat in het CDA-blad Christen Democratische Verkenningen (CDV) dat maandag verscheen.

Inschattingen over het wel of niet in zee gaan met FVD laat hij graag over aan de huidige partijleiding. „Maar ik weet niet of een partij als het CDA, met zo weinig zetels in de peilingen, nu als eerste de vraag moet beantwoorden met wie ze wil samenwerken”, aldus Verhagen.