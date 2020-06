Gedetineerden kunnen weer bezoek ontvangen

Gedetineerden in alle gevangenissen kunnen vanaf dinsdag weer bezoek ontvangen. Ook is er weer „incidenteel” verlof mogelijk, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten. Dat is verantwoord nu het coronavirus beteugeld lijkt en het gevaar voor gedetineerden en personeel wat is geweken.

Gevangenen moesten het sinds 13 maart zonder bezoek en verlof stellen. Dat viel velen zwaar.

Het bezoek moet voorlopig wel achter plexiglas blijven. Gedetineerden mogen voorlopig ook maar één uur in de week één bezoeker ontvangen. Een gast mag een kind van vier jaar of jonger meenemen, mits dat bij hem of haar op schoot blijft.

De bezoeken die drie gevangenissen en de tbs-klinieken en jeugdinrichtingen de afgelopen twee weken op proef hebben toegestaan, hebben goed uitgepakt, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Er zijn geen gedetineerden besmet geraakt. Iedereen houdt zich aan de regels.

„Bezoekers en justitiabelen zijn verheugd met het perspectief om weer bezoek te mogen ontvangen of om weer met verlof te gaan”, schrijft Dekker. Maar ook het videobellen van de afgelopen maanden is volgens hem goed bevallen. Dat „digitale bezoek” blijft daarom mogelijk.

Tbs’ers mochten al een uur bezoek, maar vanaf 16 juni wordt dat verdubbeld. Datzelfde geldt voor jeugdgevangenissen. Jeugddelinquenten mogen ook anderen ontvangen dan alleen hun ouders of verzorgers. Zij mogen ook weer meer op verlof, net als tbs’ers.