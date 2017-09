„Gedeeltelijke doorrekeningen CPB voltooid”

Het Centraal Planbureau heeft de plannen doorgerekend die het tot dusver van de coalitie in spe heeft ontvangen. Dat melden bronnen rond de formatie zaterdag.

Over de uitslag van de berekeningen willen ingewijden nog niet in detail treden. Zo is het nog niet duidelijk of de doorrekeningen nog onverwachte mee- of tegenvallers bevatten. Een groot deel van de plannen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden vorige week naar de rekenmeesters van het CPB gestuurd.

CU-leider Gert-Jan Segers gaf vrijdag aan dat de eindstreep van de formatie in zicht is, ofschoon hij nog geen datum wil noemen. „Ik weet het echt niet. We leven een beetje bij de dag nog, maar we zien wel licht aan het einde van de tunnel.”