Gaswinning op agenda bij hervatting formatie

Onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hervatten woensdag hun overleg over de vorming van een kabinet. De gaswinning zal een van de gespreksonderwerpen zijn.

De formatie was drie weken onderbroken voor vakantie. De partijen beginnen weer om 10.00 uur in het monumentale Johan de Witthuis, op een steenworp afstand van het Binnenhof. ’s Middags praten zij over de aardgaswinning met kopstukken uit de sector. Uitgenodigd zijn de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen, een topmanager van Gasunie en een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

De gaswinning is een heet hangijzer aan het Binnenhof omdat die in Groningen tot aardbevingen en grote schade heeft geleid. Het kabinet besloot de gaskraan daarop wat dicht te draaien. CDA, D66 en ChristenUnie willen de gaswinning sneller afbouwen, maar de VVD voelt daar vooralsnog weinig voor.

De vier partijen begonnen hun onderhandelingen eind juni onder leiding van VVD-coryfee en oud-minister Gerrit Zalm. Hij probeert uit te vissen of het kwartet het kabinet-Rutte III kan vormen.

Het kwartet van VVD, CDA, D66 en CU geldt als de enige nog haalbare coalitie die een meerderheid heeft in Tweede en Eerste Kamer.