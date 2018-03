Gaswinning Groningen uiterlijk in 2030 op nul

Uiterlijk in oktober van het jaar 2022 daalt de gaswinning in Groningen tot minder dan 12 miljard kubieke meter per jaar. Acht jaar later moet de kraan helemaal dicht zijn. Dat heeft het kabinet donderdag besloten. „De gaswinning gaat naar nul”, aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Hoogstwaarschijnlijk wordt er in 2022 al minder dan 12 miljard kuub gewonnen, tegen 21,6 miljard kuub in een gemiddeld jaar nu. Als de komende jaren warmer zijn dan gemiddeld, kan de winning in 2022 zelfs al dalen tot 5 miljard kuub, aldus Wiebes. Bij een gemiddelde temperatuur zou de winning uitkomen op 7,5 miljard.

Hoe snel de winning omlaag kan hangt ook af van een reeks aanvullende maatregelen die de minister voor ogen heeft, zoals de bouw van een nieuwe stikstoffabriek voor 500 miljoen euro in Zuidbroek. Daarmee kan gas uit het buitenland geschikt worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Mogelijk komt dat ook van „regimes die we niet zo prettig vinden als het onze”, maar dat is volgens Wiebes niet anders.

Met deze plannen zal uiteindelijk niet al het gas uit het veld worden gehaald, zei Wiebes. „Technisch is het mogelijk de gasbel helemaal uit te putten, maar of het maatschappelijk verantwoord is...” Wiebes wil nog niets kwijt over wat het dichtdraaien van de gaskraan het Rijk gaat kosten. „Daarover gaan we komende maand praten. Dit is een dag voor de veiligheid, niet voor de financiën.”

Nu de gaswinning versneld wordt afgebouwd, mogen Groningse dorpen als ’t Zandt volgens de minister weer hopen dat ze aan de sloophamer ontkomen. „Dat zou ik toch wel hopen. Als ik er zou wonen zou ik blij zijn”, zei Wiebes. Hij gaat „er met de regio over praten”.

Het kabinet acht de „gevolgen van de gaswinning maatschappelijk niet langer aanvaardbaar”. „Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd.”

De toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, adviseerde na de zware aardbeving bij Zeerijp in januari om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen naar 12 miljard kuub. Maar ook op dat niveau „blijft het risico op een zware aardbeving bestaan”, benadrukt de regering.