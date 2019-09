Gasunie vervoert restwarmte naar Den Haag

Staatsbedrijf Gasunie gaat leidingen aanleggen om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag te vervoeren. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor het warmtenet in Zuid-Holland is in 2019 15 miljoen euro gereserveerd. Voor de periode tussen 2020 en 2030 trekt Wiebes 75 miljoen euro uit. Bij volledige aanleg van het net in Zuid-Holland kan het kabinet 2 tot 3 megaton CO2 besparen.

Gasunie ziet voor zichzelf ook een nieuwe rol als warmtetransportbeheerder. Het bedrijf richtte zich voorheen vooral op het vervoeren van gas vanuit Groningen, maar daar wordt de gaskraan geleidelijk dichtgedraaid.