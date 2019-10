GasTerra komende jaren afgebouwd

De gashandelaar GasTerra wordt de komende jaren afgebouwd, laat het ministerie van Economische Zaken weten. Dat is geen verrassing omdat de gaswinning in Groningen wordt gestopt. De verkoop van gas uit Groningen is de belangrijkste activiteit van GasTerra. Het kabinet wil medio 2022 met de winning in Groningen stoppen.

„De gezamenlijke aandeelhouders hebben daarom de directie van GasTerra gevraagd een plan op te stellen voor een zorgvuldige afbouw waarbij de onderneming haar verplichtingen kan blijven nakomen”, aldus het ministerie. In het plan wordt pas duidelijk wanneer GasTerra definitief stopt.

De drie aandeelhouders van het bedrijf zijn Shell, ExxonMobil en de Nederlandse staat. De laatste bezit de helft van de aandelen van GasTerra. Het bedrijf boekte vorig jaar nog een omzet van 11,2 miljard euro.

De werknemers zijn maandag over het besluit op de hoogte gesteld. Voor de circa 150 medewerkers wordt een sociaal plan opgesteld.