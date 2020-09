Gaskraan Groningen volgend jaar verder dicht dan gedacht

De gaskraan in Groningen gaat nog verder dicht dan eerder was voorzien. Er wordt in het komende gasjaar, dat in oktober begint, maximaal 8,1 miljard kubieke meter gas gewonnen, in plaats van de oorspronkelijk 9,3 miljard kuub. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de komende jaren rond de 20 miljard kuub gewonnen zou worden uit het Groningenveld. Maar het kabinet besloot in maart 2018 de gaskraan uiterlijk in 2030 helemaal dicht te draaien, om het risico op aardbevingen te verkleinen.

Omdat het is gelukt sneller alternatieven voor Gronings gas te vinden voor grootverbruikers in de industrie en voor huishoudens, is die einddatum vervroegd naar medio 2022. Daarna wordt mogelijk nog wel een kleine hoeveelheid gas opgepompt om installaties draaiende te houden, zolang dat nodig is om ook in strenge winters aan de vraag te kunnen voldoen.

De hoeveelheid gas die op die manier nog gewonnen wordt, neemt geleidelijk af, afhankelijk van de nog benodigde reservecapaciteit. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen, de verantwoordelijke toezichthouder, is de impact op het aardbevingsrisico in alle scenario’s „zeer beperkt”.

Dit jaar ligt de gaswinning lager dan aanvankelijk was geraamd, mede dankzij het zachte voorjaarsweer. Daardoor komt de productie in het lopende gasjaar waarschijnlijk voor het eerst sinds eind jaren ’60 onder de 10 miljard kuub.