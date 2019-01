Garanties voor Erasmus-studenten bij brexit

De studenten die deelnemen aan het uitwisselingsprogramma Erasmus+ kunnen ook in het geval van een no-dealbrexit op 30 maart hun studie of stage zonder onderbreking voortzetten. Het gaat om 14.000 Europese jongeren die nu in Groot-Brittannië studeren en 7000 Britse jongeren die elders in de EU een studie volgen. Dat blijkt uit het pakket noodmaatregelen die de Europese Commissie heeft genomen in verband met het toegenomen risico dat de Britten zonder afspraken de EU verlaten.

Ook garanderen de EU-landen dat de hoogte van uitkeringen zoals pensioenen geen gevaar lopen bij een plotselinge breuk. Een EU-burger die voor de brexit bijvoorbeeld tien jaar in Londen heeft gewerkt voor hij terugkeerde, heeft bij de berekening van zijn pensioen in de lidstaat waar hij nu woont, ook recht op het pensioen dat in Groot-Brittannië werd opgebouwd.

Wie in het Verenigd Koninkrijk bovendien een EU-subsidie ontvangt blijft tijdens het lopende contract geld ontvangen, mits de Britse regering haar Europese begrotingsverplichtingen blijft nakomen. Die lopen tot eind 2020.

De kans op een no-dealbrexit is toegenomen nu het Britse parlement premier May heeft opgedragen met de EU te gaan heronderhandelen over het scheidingsakkoord.