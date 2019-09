„Ga nooit opnieuw de schoolstrijd voeren”

„We gaan de Partij voor de Dieren toch ook niet verplichten om een jager toe te laten? Als we scholen gaan verplichten iedereen toe te laten, strijdt dat met de vrijheid van vereniging.”

ChristenUniefractievoorzitter Segers nam maandagavond stevig stelling tijdens een debat met zijn VVD-evenknie Dijkhoff over de grenzen van de vrijheid van onderwijs. VVD en CU organiseerden het debat in de aula van het Edith Stein College in Den Haag. De aula was vroeger de kapel van het rooms-katholieke lyceum voor meisjes.

VVD en CU trekken ten strijde tegen salafistische scholen

Dijkhoff heeft als ideaal dat alle leerlingen naar alle scholen moeten kunnen waar ze zich aanmelden. „Ik kan me als liberaal niet vinden in het feit dat scholen kinderen die zich aanmelden, mogen weren.”

Segers wijst erop dat er geen rangorde bestaat in grondrechten en dat artikel 1 over gelijkheid en het artikel over vrijheid van vereniging „op gelijke voet met elkaar staan.”

Dijkhoff kijkt toch anders aan tegen grondrechten: „De gelijkwaardigheid van mensen en de vrijheid van meningsuiting vormen de kern. De vrijheid van onderwijs, van godsdienst en van vereniging vloeien daaruit voort.”

Een directeur van een reformatorische school vertelt dat zijn school een open toelatingsbeleid heeft, maar dat hij geen voorstander is van een acceptatieplicht: „Het zou kunnen betekenen dat ouders zeggen: Ik heb lak aan alles waarvoor deze school staat. Een acceptatieplicht bedreigt de eigenheid van de school.”

Volgens Dijkhoff zal dat wel meevallen. Hij verwacht niet dat „kortgerokte liberalen” naar „strengchristelijke scholen” komen omdat ze „niet ver willen fietsen.”

Tot overeenstemming op dit punt komen de twee politici niet. Over de vraag of strengislamitische scholen beknot moeten worden in hun vrijheid, bestaat meer overeenstemming, zoals ook zaterdag al bleek uit een dubbelinterview met Dijkhoff en Segers in het Reformatorisch Dagblad. Dijkhoff vindt dat scholen die van de onderwijsvrijheid gebruik maken die vrijheid ook aan anderen moeten gunnen. En deze vrijheid niet om zeep moeten helpen als ze daarvoor de kans krijgen. Segers is het daarmee eens: „Je kunt vrijheid alleen in dankbaarheid aanvaarden als je die ook een ander gunt. Wederkerigheid dus.”

Segers vindt dat het openbaar ministerie in actie moet komen tegen uitlatingen in islamitische schoolboeken dat ongelovigen gedood moeten worden. Volgens hem moet het OM eenzelfde ijver aan de dag leggen als bij de vervolging van PVV-voorman Geert Wilders.

Of er een nieuwe schoolstrijd gaat komen? Historicus en CDA-watcher Kroeger adviseerde aan het begin van de avond die niet te gaan voeren. Hij riep woorden in herinnering van voormalig onderwijsminister Gerrit Bolkestein, de grootvader van oud-VVD-voorman Frits Bolkestein, die maandagavond het debat ook bijwoonde. Gerrit Bolkestein adviseerde destijds: „Ga nooit opnieuw de schoolstrijd voeren.”