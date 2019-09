FVD wil vooruit kijken, niet terugblikken

FVD wil naar de toekomst kijken en niet stil blijven staan bij twisten en relletjes uit het nabije verleden.

Die conclusie trok partijleider Thierry Baudet maandagavond op een partijbijeenkomst in Zaandam. Het evenement op het Hembrugterrein, dat de naam ”FVD Summer Nights” mee had gekregen, was onder meer bedoeld om de achterban uitleg te geven over diverse verwikkelingen in de partij.

De achterliggende zomer was namelijk vol incidenten. Partijoprichter Henk Otten werd door Baudet geroyeerd. Twee andere senatoren, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker, onttrokken zich aan FVD en sloten zich aan bij Otten, die een nieuwe partij begon. Ook een viertal Statenleden scheidde zich af van FVD. De laatste in dit rijtje was het Zuid-Hollandse Statenlid Caroline Persenaire, die zondag overstapte naar de groep van Otten,

Bovendien raakte Baudet negatief in het nieuws door twee reizen die hij maakte met het privévliegtuig van Fokke de Jong, oprichter van SuitSupply. Die had hij volgens de regels moeten melden bij de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarover gaat Baudet overigens in gesprek met Khadija Arib. „Als ik dingen moet melden, doe ik dat met plezier.”

Op de bijeenkomst in Zaandam ging het echter nauwelijks over het vertrek van Otten en andere opschudding. Baudet en fractiegenoot Theo Hiddema (die alle narigheid afdeed als „akkefietjes”, grotendeels veroorzaakt door de media) wisten de schijnwerpers bij het verleden weg te draaien en op de toekomst te richten. Baudet, aan het slot: „Het heeft me enorm verbaasd dat er niet één vraag kwam over het verleden. We gaan door!”

De partijleider maakte maandagavond bekend dat hij het partijbestuur heeft uitgebreid van twee naar vijf leden. Toen een partijlid informeerde of dat niet behoort te gebeuren op voordracht van de ledenvergadering, stelde Baudet dat de bestuursleden zich een aantal weken kunnen bewijzen, waarna het laatste woord aan de leden is.

Over het vertrek van Otten zei Baudet dat dit hem verdriet had gedaan en dat hij door deze affaire een vriend had verloren. Maar, dat gezegd zijnde, was het zijns inziens tijd om vooruit te kijken. Over anderhalf jaar behoort Forum een partij te zijn die als coalitiepartner niet meer te negeren valt, aldus de FVD-leider.

TK-voorzitter: Baudet had reisje moeten melden