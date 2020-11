FVD wil bindend referendum over leiderschap Baudet

Het partijbestuur van Forum voor Democratie wil onder de leden een „bindend referendum” houden. De vraag „wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FVD?” zal aan leden worden voorgelegd, meldt de partij op Twitter.

Zo’n referendum is „de enige juiste stap voorwaarts”, denkt het bestuur. Daarna wil het bestuur, zoals eerder aangekondigd, een algemene ledenvergadering. In de verklaring wordt niet gesproken over het lidmaatschap van Baudet, of zijn functie in het bestuur. Vrijdag stelde het bestuur nog dat ze Baudet hadden uitgeschreven als bestuurslid, en hem zelfs zijn lidmaatschap wilden afpakken.

Door de ruzie in het bestuur, tussen Baudet en een medestander enerzijds en vicevoorzitter Lennart van der Linden en Rob Rooken anderzijds, is het onduidelijk welk ‘kamp’ het referendum precies heeft uitgeschreven. Eerder klaagde onder anderen Rooken erover dat de FVD’ers die trouw zijn aan Baudet de controle over social media-accounts en e-mails hadden overgenomen. Het bestuur was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Hoe ‘bindend’ de uitslag van het referendum uiteindelijk echt is, is overigens nog onzeker. Politicoloog Tom Louwerse wijst erop dat zo’n referendum een instrument is dat in de statuten (de partijregels) en in het huishoudelijk reglement van FVD helemaal niet bestaat. En ‘partijleider’ is ook nog eens geen officiële functie, aldus Louwerse op Twitter.

Na mediaberichten over antisemitische appjes van leden van de jongerentak JFVD, brak bij Forum een enorm conflict los. Baudet nam niet genoeg afstand van het gedrag van de jongerenclub en zou zelf ook antisemitische uitspraken hebben gedaan, stelt een groot deel van de partijtop. Daarop volgde een exodus: toen bleek dat Baudet toch niet terugtrad als lijsttrekker en partijleider, stapten veel prominenten uit de top van de partij op.

Regionale fracties lijken zich ook genoodzaakt te voelen om een kant te kiezen. Een deel van de Statenfracties in Overijssel en Flevoland stapte al uit FVD en gaat door op eigen titel. De Groningse fractie blijft wel bij Forum. „Wij steunen de politieke lijn van FVD met Thierry Baudet”, zeggen de Groningers zondag op Twitter. De Statenleden in Utrecht gaan door als onafhankelijke fractie. Gezien de ontwikkelingen bij de partij willen zij „niet meer onder FVD-vlag functioneren. Dit staat ons provinciale werk in de weg.”