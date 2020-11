FVD-voorzitter: bestuur schrijft verkiezing uit, niet Baudet

Het is aan het partijbestuur van Forum voor Democratie om eventueel een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven, niet aan Thierry Baudet. Dat zei huidig plaatsvervangend voorzitter Lennart van der Linden woensdag tegen het ANP.

Hij reageert daarmee op Baudet, die woensdag op Twitter aankondigde een verkiezing uit te schrijven, hoewel hij een dag eerder zijn partijvoorzitterschap had neergelegd vanwege de ophef binnen de partij. Van der Linden schoof als vicevoorzitter door naar het voorzitterschap. Maandag trad Baudet al terug als lijsttrekker.

Op de vraag of Baudet bevoegd is om lijsttrekkersverkiezingen uit te schrijven, zei Van der Linden: „Nee, dat doet het partijbestuur. Hij heeft gisteren de voorzittershamer neergelegd, dat is de setting. Ik ben de facto voorzitter. We hebben een partijbestuur, dat organiseert dit soort zaken.”

Van der Linden zei „verrast” te zijn door het statement van Baudet. „Hij heeft ons geappt en toen dit statement online gezet.”

„Er zijn kennelijk omstandigheden waardoor hij zich nu heeft bedacht, en dit nu heeft gedaan, de vlucht naar voren”, zegt Van der Linden over de draai van Baudet. „Dat is de situatie nu. Ik ga nu overleggen met m’n medebestuursleden, wat we met deze situatie gaan doen.”