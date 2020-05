FVD splijtzwam in Den Haag

De deelname van FVD aan het provinciebestuur van Noord-Brabant leidt tot uiteenlopende reacties op en rond het Binnenhof.

VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie gaan de lakens uitdelen in de provincie Noord-Brabant. Het is voor het eerst dat de partij van Thierry Baudet gaat meebesturen. In en rond het Binnenhof kijken (oud-)politici met argusogen naar Brabant. Kan dat wel, regeren met een populistische partij? De reacties zijn heel verschillend. VVD-coryfee Wiegel (78), die na enkele maanden van ziekte weer in de media figureert, denkt dat de coalitie in Brabant een opmaat kan vormen voor een landelijke coalitie: „Ik denk dat als dit een succes wordt in Brabant –en waarom niet?– de kans dat FVD in een komend kabinet komt, heel groot is.”

Het CDA is verdeeld. Tweede Kamerlid Ronnes is zo enthousiast dat hij Den Haag vaarwel zegt en in Brabant aan de slag gaat als gedeputeerde. Een aantal CDA-prominenten, onder wie oud-minister Hirsch Ballin, keerde zich in een open brief juist tegen de samenwerking met FVD.

ChristenUnie en SGP reageren ook verdeeld. CU-voorman Segers heeft grote twijfels. Hij twitterde: „De leider heeft het over ‘de cultuurmarxistische mainstream van VVD tot en met SP (…) die Nederland wil vernietigen’. FVD-jongeren doen antisemitisch en een ‘denker’ flirt met geweld. Is het raar als ik een coalitie met FVD niet geloofwaardig vind?” Van de SGP krijgt de Brabantse coalitie wel bijval. Kamerlid Bisschop wendt zich via Twitter tot zijn scheidende CDA-collega Ronnes: „Erik, van harte! Veel vreugde, wijsheid & zegen!”