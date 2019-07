FVD niet in beeld voor bestuur Zuid-Holland, CU/SGP wel

Forum voor Democratie (FVD), de grootste partij van Zuid-Holland, is voorlopig niet meer in beeld voor een plek in het bestuur van die provincie. Informateurs Jon Hermans-Vloedbeld en Sjoerd Vollebregt adviseren een coalitie van VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdA en CDA. Die zouden de formatie moeten starten, aldus de beide verkenners maandag.

De informateurs komen ook met een alternatief, voor het geval de vijf er niet uit komen. Een college van VVD, ChristenUnie/SGP, D66, PvdA en CDA is volgens hen „eveneens kansrijk”.

Hermans-Vloedbeld en Vollebregt laten in het midden waarom FVD niet meer in beeld is. De partij sloot na de verkiezingen een akkoord op hoofdlijnen met VVD en CDA, maar de drie hadden een vierde partij nodig voor een meerderheid. Die partner werd niet gevonden. Daarop begonnen de onderhandelingen van voren af aan.

Bij de Statenverkiezingen op 20 maart werd FVD in drie provincies de grootste partij en in zes provincies de tweede partij. In drie provincies kwam de partij op de derde plaats. Alleen in Limburg levert de partij een gedeputeerde. Zuid-Holland en Flevoland hebben nog geen nieuw bestuur, in de andere negen provincies is FVD in de oppositie beland.