FVD-lijstrekker spreekt van goed resultaat

Lijsttrekker Derk Jan Eppink is tevreden met het resultaat dat Forum voor Democratie volgens de exitpoll van Ipsos heeft behaald bij de Europese verkiezingen. "We zijn de grootste winnaar in het aantal zetels, we gaan van nul naar drie. Dat is een goed resultaat’’, zei hij tegen de NOS.

De winst van de PvdA noemt Eppink "verrassend" en komt volgens hem op het conto van lijsttrekker Frans Timmermans, die tevens kandidaat is om voorzitter te worden van de Europese Commissie. "Ik feliciteer hem met deze overwinning", aldus de FVD’er. "Ik vrees dat het spotje van de SP vooral in haar eigen gezicht is ontploft."