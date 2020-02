FVD-leider Thierry Baudet: te haastig en te stevig getweet

FVD-leider Thierry Baudet heeft vrijdag „te snel en te stevig” een bericht op Twitter geplaatst over de vermeende intimidatie van twee vriendinnen in een trein. De vrouwen waren volgens Baudet „ernstig lastiggevallen door vier Marokkanen”, maar later bleek dat het om een kaartcontrole door NS-medewerkers in burger ging.

Baudet zegt nu in een verklaring dat hij „de kwestie te haastig in een bredere politieke context” heeft getrokken.

„De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.”

Baudet blijft erbij dat de vrouwen zich geïntimideerd en lastiggevallen voelden. De legitimatie van de controleurs „bevreemdde de vrouwen”, omdat die er afwijkend zou hebben uitgezien.

„Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen. Toen ze dat kenbaar maakten, werd gedreigd ‘hen mee te nemen’. Van de-escalatie van de zijde van het personeel was volgens hen geen sprake.” Het NS-personeel zou na de controle „op een voor de vrouwen intimiderende manier om hen heen” hebben gehangen. „De vrouwen in kwestie hebben zich zowel het restant van de treinreis, als na het uitstappen zeer onveilig gevoeld. Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt.”

De tweet leidde tot veel commotie, vooral toen ooggetuigen en de NS het verhaal van Baudet onderuit haalden.