FVD geeft doorslag bij radartoren Herwijnen

FVD gaf dinsdag in de Eerste Kamer de doorslag bij de stemming over het inzetten van de zogeheten rijkscoördinatieregeling inzake het bouwen van een militaire radartoren in Herwijnen.

Met behulp van de negen stemmen van FVD kwam de coalitie uit op 41 zetels. Daarmee kan staatssecretaris Visser (Defensie) de gemeente West Betuwe gaan dwingen de bouw van een militaire radartoren in Herwijnen toe te staan.

Alle overige oppositiefracties keerden zich dinsdag tegen dit kabinetsbesluit. Diverse woordvoerders verweten het kabinet dat het te laat en halfslachtig werk heeft gemaakt van een serieus onderzoek naar alternatieve locaties. Een dergelijk onderzoek loopt momenteel wel, maar de resultaten ervan zijn nog niet bekend.

Het inzetten van de rijkscoördinatieregeling, waardoor West Betuwe gedwongen kan worden tot medewerking, is daarom „disproportioneel” zei OSF-senator Gerbrandy. „Het nu instemmen met de deze regeling is het belonen van slecht gedrag en het opzij zetten van de lokale democratie, zonder dat het Rijk zelf eerst het noodzakelijke huiswerk maakt”, stelde SP-woordvoerder Janssen. Ook SGP-senator Van Dijk sprak van een „premature maatregel.”

‘Herwijnen’ vraagt om mea culpa van de politiek

Senaat volgt Visser inzake radartoren Herwijnen

Visser laat alternatieven voor radar Herwijnen onderzoeken

Herwijnen volhardt in verzet tegen komst radartoren