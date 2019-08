FVD gaat Nederlandse helden eren

Forum voor Democratie gaat na het zomerreces elke week een video uitbrengen om Nederlandse (zee)helden te eren.

Partijleider Baudet kondigde dat maandag aan bij de opening van een foto-expositie in de Amsterdamse Eduard Planting Gallery, aldus de Telegraaf dinsdag.

Hij zei de schijnwerper onder meer te willen richten op Michiel de Ruyter en op andere admiraals zoals Maarten Harpertszoon Tromp en Jan Pieterszoon Coen, „maar ook op de waterbouwkundige Cornelis Lely of de vergeten filosoof van de democratische gedachte, Franciscus van den Enden, die de leermeester van Spinoza was.”

Forum verkeert in een turbulente fase, nadat de partijtop mede-oprichter en senator Henk Otten drie weken geleden aan de kant schoof omdat hij een rommeltje zou hebben gemaakt van de financiële administratie van de partij. Op zijn beurt daagde Otten Forum uit de boekhouding openbaar te maken, omdat daaruit zou blijken dat partijbestuurders en andere functionarissen zichzelf vanwege hun inzet voor de partij geregeld met ontvangen subsidiegelden zouden hebben beloond.

FVD-senator Dorien Rookmaker zei vorige week dat ze overweegt om Forum te verlaten, omdat Baudet haar voorstel om te bemiddelen tussen hem en Otten zou hebben afgewezen. Vragen daarover ging Baudet maandag uit de weg. „Dit is iets wat de partijorganisatie afhandelt. Uiteindelijk geef ik er een klap op en is de zaak beklonken”, was het enige dat hij volgens de Telegraaf liet weten.

Één van de op de expositie tentoongestelde foto’s betreft overigens een afbeelding waarop Baudet met een ontbloot bovenlichaam exposeert.