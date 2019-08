FVD’er in Flevoland stapt over naar Otten

Een gedeputeerde van Forum voor Democratie (FVD) in de provincie Flevoland stapt over naar de groep van Henk Otten. Cornelis van den Berg stapt op uit onvrede over het optreden van partijleider Thierry Baudet en het royement van medeoprichter Henk Otten.

Otten richtte FVD samen met Baudet op, maar raakte in ongenade bij zijn kompaan. Baudet beticht Otten van fraude en zette hem uit de partij. Otten weerspreekt de aantijgingen en zegt dat een conflict over de partijkoers aan de breuk ten grondslag ligt. Hij besloot een eigen partij op te richten en zijn zetel in de Eerste Kamer mee te nemen. Twee andere senatoren sloten zich bij Otten aan.

Daar voegt Van den Berg zich nu op provinciaal niveau bij. Hij zegt zijn lidmaatschap van de partij op en hekelt „de bejegening van partijgenoten en medewerkers, in het bijzonder Henk Otten”, door Baudet. Die heeft Otten „aan de schandpaal genageld”, schrijft hij in een brief aan het partijbestuur.

„Hij is voor mij door de mand gevallen”, schrijft Van den Berg over Baudet. Het leeuwendeel van het partijprogramma van FVD steunt hij nog wel, wat de reden is dat hij zich bij Otten aansluit.

Forum laat in en reactie weten geen opzegging te hebben ontvangen.