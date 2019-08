FVD’er doneerde vergoeding aan Poezenboot én stortte bedrag daarna terug

FVD-Kamerlid Hiddema heeft 28.000 euro overgemaakt, nadat hij als Kamerlid ten onrechte 14.000 euro aan onkostenvergoeding had ontvangen. Dat zei hij zaterdag op Radio 1. Hij ontving het bedrag omdat hij als verblijfplaats Maastricht had opgegeven, in plaats van Amsterdam.

Volgens Hiddema wilde hij zijn slordigheid corrigeren, maar hield de Kamer dat af. Daarop doneerde hij als gebaar 14.000 euro aan de Poezenboot in Amsterdam. Toen Kamervoorzitter Arib dat las, greep ze volgens Hiddema in en kon hij eenzelfde bedrag alsnog terugstorten op de Kamerrekening.