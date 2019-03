FVD: eerst aankijken met EU

Forum voor Democratie wil niet meteen uit de EU stappen. De partij wil eerst aankijken of de unie te hervormen valt. Mocht dat niet lukken, dan moet er een referendum over een nexit komen. Henk Otten, FVD-lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen, zei dat vrijdag in een debat voor Radio 1. In dat debat kruisten veertien lijsttrekkers voor de senaat met elkaar de degens.

De Eerste Kamer wordt op 27 mei gekozen door de nieuwe Statenleden. De Provinciale Statenverkiezingen vinden op 20 maart plaats.

Over de opstelling van de partij over een nexit bestond de laatste tijd verwarring. Volgens andere partijen stuurde partijleider Thierry Baudet eerder aan op een vertrek van Nederland uit de EU, maar is de koers bijgesteld na problemen in het Verenigd Koninkrijk rond de brexit.

DENK-lijsttrekker Selçuk Öztürk werd in het radiodebat in verlegenheid gebracht door Mei Li Vos van de PvdA. Zij onthulde dat Öztürk, toen hij nog deel uitmaakte van de PvdA-fractie, wel eens een borrel met haar dronk. Öztürk ontkende. Als moslim wordt hij niet geacht alcohol te drinken.