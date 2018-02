Frontex registreert minder illegale migranten

Het Europese grensagentschap Frontex heeft vorig jaar 204.700 illegale migranten geregistreerd die de EU wisten binnen te komen. Dat is een daling van 60 procent ten opzichte van 2016, blijkt uit de jaarcijfers.

Volgens Frontex-directeur Fabrice Leggero is de migratiestroom sterk afgenomen maar is het aantal illegale migranten nog altijd hoger dan voor 2014. In dat jaar brak de migratiecrisis uit. Daarvoor wisten tussen de 72.000 tot 141.000 mensen jaarlijks de EU zonder geldige papieren te bereiken.

De Turkijedeal die de EU in 2016 sloot om de migratiestroom over het oostelijke deel van de Middellandse Zee in te perken, lijkt te werken. Slaagden in 2016 nog meer dan 180.000 mensen erin Griekenland binnen te komen, vorig jaar waren dat er ruim 42.000. De route vanuit Libië blijft de drukste. Steeds vaker proberen migranten ook vanuit Marokko, Algerije en Tunesië de EU te bereiken.

Met het terugkeerbeleid wil het niet zo goed lukken. Er werden vorig jaar 151.400 migranten met succes teruggestuurd naar hun thuisland, maar dat is bijna 14 procent minder dan in 2016.