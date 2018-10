Fraude met WW-uitkeringen harder aangepakt

Uitkeringsinstantie UWV gaat fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten harder aanpakken. Zo wordt intensiever gecontroleerd of iemand ook echt in Nederland is om werk te zoeken, wordt de adrescontrole verscherpt en wordt scherper opgetreden tegen tussenpersonen die de fraude mogelijk maken.

Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Volgens hem heeft de bestrijding van uitkeringsfraude door arbeidsmigranten in het verleden „niet de benodigde urgentie” gekregen van het UWV. Hij heeft nu met deze instantie afspraken over een strengere aanpak gemaakt.

Onlangs bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat Poolse arbeiders via allerlei bureautjes en tussenpersonen op grote schaal met WW-uitkeringen sjoemelen. Door gebruik te maken van nepsollicitaties, valse handtekeningen en adresfraude zouden ze voor duizenden euro’s aan uitkeringen innen, terwijl ze in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren.

Volgens de regels hebben werknemers, dus ook arbeidsmigranten, die minstens een halfjaar aan de slag zijn geweest recht op een WW-uitkering. Zij zijn wel verplicht om te solliciteren en moeten ook in Nederland verblijven.

Koolmees wil verder de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van tussenpersonen verminderen. Hij wil meer persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden, eventueel met een tolk erbij. Ook gaat het UWV werken aan registratie van tussenpersonen. Dat moet een einde maken aan malafide tussenpersonen.

De bewindsman maakte zich ook zorgen over de bedrijfscultuur bij het UWV. Personeel zou wegkijken bij fraude met WW-uitkeringen. Volgens Koolmees heeft er op dit vlak de afgelopen jaren wel verbetering plaatsgevonden. Maar om zeker van te zijn dat integriteit en openheid boven elke twijfel verheven zijn, gaat een externe partij hier naar kijken.

SP’er Jasper van Dijk wil een debat. „Koolmees erkent dat de fraudeaanpak een puinhoop was. Hij geeft ook toe dat de Kamer niet goed geïnformeerd werd.” VVD’er Dennis Wiersma is blij dat er een aanpak ligt. Hij wil dat gefraudeerd geld terug wordt betaald en malafide tussenpersonen worden vervolgd.