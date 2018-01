Fraude met registratie koeien

Opnieuw is er sprake van fraude in de melkveehouderij, dit keer met de registratie van runderen door melkveehouders. Bij zeker

45 bedrijven is gesjoemeld, bleek dinsdag uit controles van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Schouten (Landbouw) noemt de fraude „onacceptabel.” „Als dit niet op orde is, dan is dat bij een dierziekte-uitbraak een risico voor de diergezondheid en volksgezondheid. Hier is sprake van strafbare feiten en er zullen dus ook sancties volgen.”

De bewindsvrouw heeft al contact met het openbaar ministerie over de fraude. Later deze dinsdag ontvangt ze vertegenwoordigers van de sector, om hun te laten weten welke sancties de overtreders tegemoet kunnen zien.

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren. Afgelopen jaar waren er volgens deze cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal.

Gebruikelijk is 3 tot 5 procent meerlingen. Bij zo’n 2000 bedrijven lag dit percentage echter boven de 10. Bij 5700 andere bedrijven lag het tussen de 5 en de 10 procent.

Door met de geboortecijfers te sjoemelen kunnen boeren gemakkelijker aan de regels voor fosfaatuitstoot voldoen, zonder daarvoor dieren te hoeven wegdoen. Omdat Nederland volgens afspraken met Europa te veel mest produceert –gerekend in kilo’s fosfaat– was vorig jaar het zogeheten fosfaatreductieplan van kracht. Voor dat plan telt een rund dat heeft gekalfd als één eenheid, terwijl een koe die nog nooit een jong kreeg slechts voor 0,5 wordt geteld. Door kalfjes als twee- of meerling te registreren, leek het alsof hun werkelijke moeder nog nooit had gekalfd.

Eind vorig jaar bleek dat twee derde van de grote verwerkers en vervoerders van mest in Oost-Brabant en Noord-Limburg zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Land- en tuinbouworganisatie LTO, melkveehoudersvakbond NMV, jongerenorganisatie NAJK en de branchevereniging van de zuivelindustrie NZO nemen „resoluut afstand” van de nieuwe fraude. De organisaties hebben het ministerie van Landbouw alle medewerking toegezegd bij de aanpak ervan.



Eerder dinsdag maakte statistiekbureau CBS bekend dat de fosfaatproductie uit mest in Nederland na drie jaar weer binnen de Europese normen is gebleven. De productie bleef volgens voorlopige cijfers het afgelopen jaar 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo.

De regels moeten voorkomen dat de bodem en het grondwater verontreinigd raken. Veehouders hebben vorig jaar het aantal koeien verminderd. Ook het gehalte fosfor in veevoer is teruggebracht. Een kleine 600 melkveehouders hebben een vergoeding gekregen voor bedrijfsbeëindiging.

Ook de pluimveesector produceerde minder fosfaat. Dat heeft te maken met de fipronilaffaire, waarvoor 3 miljoen kippen vroegtijdig werden gedood.

LTO: fraude zuivelsector onacceptabel