Frans Timmermans: rommelige avond

Frans Timmermans vindt de besprekingen over zijn mogelijke voordracht tot voorzitter van de Europese Commissie spannend. „Maar het is wel een beetje een rommelige avond”, zei hij rond middernacht tegen het ANP.

De PvdA’er stond alleen te wachten op een afspraak bij het metrostation naast het verlaten gebouw van de Europese Commissie, nadat hij een gesprek had gehad met de Bulgaarse premier Boris Borissov. Die had het overleg van de 28 regeringsleiders even verlaten vanwege een schorsing. EU-president Donald Tusk had daar na anderhalf uur vergaderen toe besloten om ruimte te maken voor bilaterale gesprekken. Die waren er eerder op de avond ook al geweest, waardoor de top een uur of drie later begon dan gepland.

De mogelijke voordracht van Timmermans stuit op meer verzet dan gedacht. Niet alleen Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije zien de sociaaldemocraat niet zitten, ook veel regeringsleiders van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) van Timmermans’ rivaal Manfred Weber willen de prestigieuze post niet zomaar aan Timmermans gunnen.

De Nederlander wilde niet speculeren over de uitkomst van de top. Hij zei wel van plan te zijn wakker te blijven tot het eind.