Frans Timmermans achter benoeming Selmayr

Eurocommissaris Frans Timmermans staat achter de benoeming van Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie. De ophef in onder meer het Europees Parlement over de manier waarop de Duitse jurist secretaris-generaal werd als opvolger van de Nederlander Alexander Italianer, noemt Timmermans „jammer”.

Hij zegt dat in een vraaggesprek met de NOS. Volgens critici was er sprake van een schimmige procedure en vriendjespolitiek. Selmayr was kabinetschef van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker toen hij vorige maand door Juncker naar zijn nieuwe positie werd gekatapulteerd.

Volgens Timmermans is de procedure op correcte wijze gevolgd. Van hem mag Selmayr blijven. „Hij moet snappen dat hij nu een andere rol heeft, en dat snapt hij. Ruzie maken met regeringsleiders kan niet meer.” Hij ontkent de geruchten dat de commissarissen waren gepaaid met beloftes over een auto met chauffeur, een kantoor en assistenten tot lang na hun vertrek. „Dat plan bestaat helemaal niet.”