Frans militair initiatief centraal in Hilversum

De Franse president Emmanuel Macron kwam twee jaar geleden met een nieuw voorstel voor militaire samenwerking tussen Europese landen. De ministers van Defensie van de betrokken landen bespreken vrijdag in Hilversum de voortgang van het project.

De integratie van de Europese legers gaat Macron niet snel genoeg. Daarom lanceerde hij in 2017 het European Intervention Initiative (EI2). Het moest een militaire kopgroep in Europa worden, buiten de NAVO en EU om. Dat viel niet overal even goed.

Het wordt het tweede overleg op ministerieel niveau over het initiatief. Noorwegen en Zweden sluiten zich hier officieel aan bij het project dat dan dertien landen telt. EI2 moet het vermogen van de legers om samen op te trekken versterken. Groot-Brittannië is een van de deelnemers. Zo blijft het land betrokken bij de Europese defensie na de brexit.

Macron hoopt dat de landen in de toekomst ook gezamenlijk gaan opereren in missies. Maar een Europees leger zal het niet snel worden. Minister Ank Bijleveld (Defensie) schreef vorig jaar aan de Kamer dat het EI2 „een flexibel overlegforum is voor een kleine groep gelijkgezinde landen”. Het moet aanvullend en ondersteunend zijn aan de NAVO en EU.

EI2 richt zich op onder meer het Caribisch gebied, de Baltische regio en de Sahel. In Hilversum wordt gesproken over onder meer de samenwerking tussen de verschillende landen bij de hulpoperatie op de Bahama’s na de orkaan Dorian.