Frankrijk: band met Nederland beter na discussie over coronafonds

De hoogopgelopen discussie die eerder dit jaar in Europa speelde over het coronaherstelfonds, heeft de relatie tussen Frankrijk en Nederland niet beschadigd. „Integendeel”, zegt de Franse staatssecretaris van Europese Zaken Clement Beaune. Die relatie is eerder sterker geworden. „We hebben nu een routekaart en een gereedschapskist om dit soort onenigheden te overbruggen.”

„Dat we andere standpunten innemen aan het begin van moeizame onderhandelingen is normaal”, zegt Beaune tegen het ANP. Toekomstige onderhandelingen zullen soepeler verlopen, verwacht de Fransman, omdat de ruzie over het herstelfonds een blauwdruk biedt. „Na een paar weken was het gelukt om tot een unaniem akkoord te komen.”

Bij de totstandkoming van dat fonds voerde Nederland de ‘zuinige vier’ landen aan, terwijl Frankrijk juist met ambitieuze plannen kwam voor het fonds. Nederland trekt vanouds sowieso vaker samen op met Berlijn en Londen dan met Parijs. Maar de verhoudingen lijken voorzichtig te verschuiven, onder meer door het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Beaune was donderdag in Den Haag voor een werklunch met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Tijdens dat bezoek hebben de bewindsmannen onderwerpen als Brexit, de Europese aanpak van migratie en de houding van de EU tegenover landen als Turkije gesproken. Het was bovenal een fijn gesprek tussen landen die een „excellente samenwerking” kennen, benadrukte Beaune.

Beide landen steunen ook Duitsland, dat als huidige voorzitter van de EU Europarlementariërs aanspoort snel voor het meerjarig budget en het herstelfonds te stemmen. „Niemand heeft er belang bij als de deal het toch niet haalt, zo vlak voor de finish”, zegt minister Blok.