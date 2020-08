Fractievoorzitters coalitie hekelen oproep Farmers Defence Force

De fractievoorzitters van coalitiepartijen D66, CDA en VVD zijn niet te spreken over de oproep in een appgroep van Farmers Defence Force. Een lid van de boerenactiegroep riep op Tweede Kamerleden van coalitiepartijen komende woensdag thuis te bezoeken, om „zwart op wit” te krijgen of zij de veevoermaatregelen van minister Schouten steunen.

Minister Schouten wil dat boeren vanaf 1 september de hoeveelheid eiwit in hun veevoer verminderen, omdat vee daardoor minder stikstof uitstoot. Sommige boeren zijn daar tegen, omdat de maatregel volgens hen slecht is voor de gezondheid van hun dieren.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt dat Farmers Defence Force „weer een grens overgaat.” Hij vond het al onacceptabel dat ze bij het Mediapark stonden tijdens de opnames van het interviewprogramma Zomergasten, waar minister Schouten te gast was, „laat staan dat ze een intimiderend bezoekje gaan brengen bij de gezinnen van Kamerleden.” Hij zou het goed vinden als andere boeren actief afstand nemen van de actiegroep, hoewel hij niet weet wat „zij dan naar hun hoofd krijgen” als ze dat doen.

Ook Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA, vindt dat de acties van Farmers Defence Force „geen fraaie taferelen” opleveren. Volgens hem zorgen deze soms „agressieve demonstratieopties” ervoor dat het draagvlak voor de actiegroep afbrokkelt. Heerma wilde geen uitspraak doen over mogelijk extra beveiliging voor Kamerleden.

Fractievoorzitter Rob Jetten (D66) noemt de oproep „intimiderend en bedreigend.” Als het aan hem ligt, hoeft Farmers Defence Force niet meer bij het kabinet aan tafel te schuiven voor overleg over de stikstofaanpak.