Fractievoorzitter Azarkan vraagt DENK-bestuur terug te treden

Farid Azarkan, die het fractievoorzitterschap van DENK voorlopig overneemt, vraagt het bestuur van die partij terug te treden. Hij pleit voor een interim-bestuur „waarmee ik leiding kan geven om uit deze crisis te komen”, zegt de politicus over het conflict in zijn partij.

„Ik heb in het partijbelang besloten het bestuur te vragen verantwoordelijkheid te nemen”, aldus Azarkan.

Ook Selçuk Öztürk zit als partijvoorzitter in dat bestuur. Hij is een van de hoofdrolspelers in het conflict dat is opgelaaid in die partij. Tunahan Kuzu beschuldigt zijn medeoprichter Öztürk van „broedermoord” en „chantage”, omdat de partijvoorzitter de buitenechtelijke relatie van Kuzu zou hebben gebruikt om hem onder druk te zetten.

Kuzu kondigde vorige maand aan zijn fractievoorzitterschap neer te leggen. Hij was tevens partijleider, maar gaf aan na de verkiezingen van 2021 uit de politiek te stappen. Via de media kwamen verhalen naar boven dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan „grensoverschrijdend gedrag”. Kuzu zegt dat Öztürk, die hem al langer zou ondermijnen, hierachter zat. In een ziedende post op Facebook zegt Kuzu dat „deze kwestie door mijn ‘strijdmakker’ werd misbruikt om mij politiek te lynchen”.