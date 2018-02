Fractieleiders in actie na aanval Turkse media

De fractieleiders van VVD, SP en GroenLinks komen in een gezamenlijke verklaring op voor vijf Tweede Kamerleden die zijn aangevallen in de Turkse media. Het vijftal heeft Turkse wortels en werd in het dagblad Sabah beschuldigd van verraad aan Turkije omdat ze een motie steunden waarmee de Kamer de Armeense genocide erkent.

Het gaat om Dilan Yesilgöz (VVD), de SP’ers Cem Lacin en Sadet Karabulut en Zihni Özdil en Nevin Özütok van GroenLinks.

„Wij hebben met ontzetting kennisgenomen van de aanval op onze Kamerleden in diverse Turkse kranten. Onze Kamerleden zetten zich, dag in dag uit, in voor een beter Nederland. Hun afkomst is daarbij niet van belang. Niet voor niets hebben zij de eed of belofte afgelegd dat zij hun werk doen voor onze democratie, voor Nederland”, aldus Klaas Dijkhoff (VVD), Lilian Marijnissen en (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). „Dat onze fractiegenoten nu op deze manier worden aangevallen door Turkse media is onacceptabel. Wij staan vierkant achter hen.”

De fractievoorzitters vervolgen dat „onze Kamerleden trouw zijn aan hun idealen voor een beter Nederland. Daar ligt hun loyaliteit. Wie dat meent te moeten beantwoorden met intimidatie en bedreigingen, vindt ons op zijn pad.”

Eerder hekelde voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer de uitingen in de Turkse media al. Ze vindt het onacceptabel „dat Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond in Turkije als landverraders worden weggezet”.

De Turkse krant en website Sabah noemde het Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir vorig jaar onder meer een „terrorist” en „landverrader” die als „geestelijk vader” de beweging van Fethullah Gülen in Nederland zou leiden. Gülen wordt in Ankara gezien als het brein achter de mislukte militaire coup van 2016. De rechtbank vonniste later dat Sabah de beschuldigingen moet rectificeren en herroepen.