Fractieleiders allemaal tevreden over regeling

De fractieleiders van de regeringspartijen zijn alle vier tevreden na het akkoord over het kinderpardon. De VVD juicht het toe dat de pardonregeling verdwijnt. CDA, D66 en ChristenUnie zijn blij dat kinderen „die hier geworteld zijn” in Nederland kunnen blijven. De nieuwe afspraken zullen bovendien sneller tot duidelijkheid leiden voor de betreffende groep, denken ze.

Dat bleek dinsdagavond uit uitspraken van Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Het viertal heeft dagenlang overlegd voor ze het eens werden over de nieuwe aanpak.

Buma toont zich ingenomen dat de bestaande pardonregeling wordt afgeschaft. Toen die tot stand vond het CDA dat „geen goed idee”, zei hij. „Ze lokt uit tot pogingen om te blijven.” Tegelijk vindt Buma het een goede zaak dat kinderen die al lang in Nederland verblijven nu weten dat ze niet weg hoeven.

Volgens zijn D66-collega Jetten was die onduidelijkheid een van de problemen met de bestaande regeling. Doordat de zogenaamde discretionaire bevoegdheid verschuift van de staatssecretaris naar de directeur van de IND ontstaat er meer helderheid, verwacht hij. Volgens Segers moeten kortere procedures voorkomen dat er opnieuw een groep ontstaat die niet weet waar ze aan toe is.

Dijkhoff is blij met de „nieuwe balans” die door de nieuwe afspraken ontstaat in het asielrecht voor kinderen. Hij gaat ervan uit dat toekomstige kabinetten die niet zullen terugdraaien. „We hebben de tijd om te laten zien dat dit werkt. Niemand is erop uit iets wat goed is terug te draaien.”