Fouten bij delen informatie met Bangladesh

Instanties in Nederland hebben fouten gemaakt toen zij politiegegevens over een verdachte uit Bangladesh deelden met dat land. Betrokkenen hebben niet of onvoldoende gecheckt of ze die informatie wel mochten verstrekken aan de Bengaalse opsporingsautoriteiten.

Het moet zorgvuldiger, vindt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij spreekt van risicovol handelen omdat het nadelig kan zijn voor de persoon in kwestie. De politie moet in het vervolg beter toetsen om te voorkomen dat het ook anderen opbreekt.

De Bengaalse man was aangehouden in een onderzoek naar illegale export van meel van beenderen. Hij werd vorig jaar Nederland uitgezet, maar in Bangladesh opgewacht door de autoriteiten met info uit zijn Nederlandse strafdossier.

Om onder meer de mensenrechten te beschermen, mogen politiegegevens over personen niet zonder meer worden gedeeld met buitenlandse opsporingsautoriteiten. Zeker niet als het gaat om landen waarmee Nederland op dit terrein weinig of geen ervaring heeft, zoals Bangladesh, aldus de inspectie.