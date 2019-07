Forum zet senator Henk Otten uit de partij

Forum voor Democratie zet Eerste Kamerlid en medeoprichter Henk Otten uit de partij. Hij raakte eerder in opspraak omdat hij een greep in de kas zou hebben gedaan. Inmiddels spreekt de partij van „vermoedelijke fraude”.

Otten legde in april al zijn functie als penningmeester neer, maar nam wel namens Forum zitting in de Eerste Kamer. Zijn plek als beoogd fractievoorzitter moest hij afstaan aan Paul Cliteur. Otten werd wel voorzitter van de senaatscommissie voor Financiën.

Ontving zojuist van Baudet en Rooken brief waarin mijn FVD-lidmaatschap wordt opgezegd. Volgens de beproefde #methodebaudet wordt mij deze keer "fraude" in de schoenen geschoven om politiek af te rekenen. Sta volledig achter het gevoerde beleid, dit is smaad! Blijf gewoon lid EK.