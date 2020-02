Forum zet door met stappen tegen tv-programma Buitenhof

Forum voor Democratie zet door in de strijd met het tv-programma Buitenhof over wat daar gezegd is over Forum-leider Thierry Baudet. Omdat Buitenhof weigert te rectificeren, stapt de partij naar de rechter.

De dagvaarding is naar de verantwoordelijke omroep VPRO gestuurd, aldus een Forum-woordvoerder. De omroep kwam zondagavond nog met een verklaring over de uitzending eerder die dag, en verdedigde wat de presentatrice over Baudet zei. Maar Forum neemt daar geen genoegen mee.

Het is onacceptabel dat Buitenhof verzonnen citaten toeschrijft aan Baudet en die woorden vervolgens goedpraat door ze een 'parafrase' te noemen, aldus Forum. De partij noemt het lasterlijk en volstrekt onjuist.

Buitenhof-presentatrice Natalie Righton, die haar debuut bij het programma maakte, vertelde dat Baudet zou hebben gezegd "dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen voor Afrikaanse immigranten".