Forum wil meepraten over Klimaatwet in senaat

Forum voor Democratie (FVD) wil dat de Eerste Kamer pas in de nieuwe samenstelling de Klimaatwet behandelt. Beoogd fractieleider Henk Otten heeft senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol gevraagd zich daarvoor in te spannen, zodat zijn partij kan meepraten over het voorstel. Nieuwkomer FVD is vanaf eind mei meteen de grootste partij in de Eerste Kamer.

De Klimaatwet legt de doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot ook voor toekomstige kabinetten wettelijk vast. Het voorstel van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP en 50PLUS werd in december aangenomen in de Tweede Kamer en geniet ook in de nieuwe senaat brede steun.

FVD is fel tegen de Klimaatwet en noemt het „een minachting van de Nederlandse kiezer” als de Eerste Kamer er nog in zijn huidige samenstelling over beslist. „De afgelopen verkiezingen stonden immers vooral in het teken van het klimaatbeleid en kenden een aanzienlijk hogere opkomst dan gebruikelijk”, aldus Otten.