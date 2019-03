Forum vrijwel zeker grootste in Zuid-Holland

Forum voor Democratie komt waarschijnlijk met elf zetels in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarmee lijkt de partij in een klap de grootse partij te worden in de provincie met de meeste inwoners. De VVD moest na het verlies van een zetel de koppositie afstaan en is nu de tweede partij met negen zetels, nadat ruim 92 procent van de stemmen is geteld.

Grote winnaar naast Forum is GroenLinks dat steeg van drie naar vijf of zes zetels. Gevoelige verliezen waren er met name voor de PVV (gehalveerd naar vier zetels) en SP (van vijf naar twee zetels). Het CDA moest drie van de zeven zetels inleveren. DENK komt ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De partij haalt naar verwachting een zetel binnen.